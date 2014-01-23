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الببلاوي يلتقي رئيس “دافوس” .. ويؤكد: الاقتصاد المصري يشهد تحسنا ملموسا

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الببلاوي يلتقي رئيس “دافوس” .. ويؤكد: الاقتصاد المصري يشهد تحسنا ملموسا الببلاوي يلتقي رئيس “دافوس” .. ويؤكد: الاقتصاد المصري يشهد تحسنا ملموسا

حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء

استهل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى اليوم /الخميس/ لقاءاته وأنشطته فى المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، بلقاء مؤسس ورئيس المنتدى كلاوس شواب، الذى أشار إلى متابعته تطورات الأوضاع فى ، وأن مصر تمر بمرحلة تحول مهم وتاريخى، مؤكدا دعمه لكل ما من شأنه مساندة مصر فى هذه الظروف المهمة.
> وأشار الببلاوى خلال اللقاء إلى حرصه على المشاركة فى فعاليات المنتدى هذا العام من أجل إطلاع ممثلى دول العالم، وكذا ممثلى الشركات الاستثمارية والكيانات الاقتصادية الكبرى بتطورات الأوضاع فى مصر، سواء التطورات السياسية الخاصة بإقرار الدستور الجديد للبلاد كخطوة مهمة ومحورية لتنفيذ بنود خارطة المستقبل، أو التطورات الاقتصادية فيما يخص السياسات والبرامج التى تطبقها من أجل معالجة جوانب الخلل، ودفع معدلات النمو، وجذب الاستثمارات، وزيادة معدلات السياحة.
> وأكد رئيس الوزراء أن الأوضاع الاقتصادية قد شهدت قدراً ملموساً من التحسن على مدار الأشهر الستة الماضية، وهو ما ظهر فى صورة أداء جيد ومكاسب حققتها البورصة المصرية، وكذلك أسهم هذا التحسن فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر.
> وأضاف الببلاوى أن هناك قدراً متزايداً من الثقة من جانب القطاع الخاص فى الإمكانات التى يمتلكها الاقتصاد المصرى حيث استعرض فى هذا السياق السياسات والإجراءات الاستثمارية التى قامت بها الحكومة لإيجاد بيئة تشريعية مواتية للاستثمار، من خلال تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الشركات، وتعديل التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار فى مصر.
> وحول التطورات السياسية بالبلاد، أوضح رئيس الوزراء أن نسبة الموافقة الكبيرة على دستور البلاد عكست حجم التأييد الشعبى لثورة الثلاثين من يونيو، مؤكداً أنه خلال الأشهر القليلة القادمة سيكون لدينا رئيس وبرلمان منتخب، وفق الخطة الزمنية التى وضعها دستور 2014.

أ ش ا

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