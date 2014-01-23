زوجة سهيل بطل"على مر الزمان"تتعرّض لحادث سير

تعرّضت الممثلة التركية مينا توجاي الشهيرة بمنار زوجة سهيل الثانية في مسلسل "على مر الزمان"، لحادث مروري بسيط في منطقة أتيلار حيث اصطدمت بسيارة أخرى من الخلف خلال محاولتها التوقف عند إشارة السير الحمراء.

وبعد تأكدها من بساطة الحادث والأضرار طلبت من السائق المتضرر من ضربها سيارته إكمال طريقه بقولها "لا يوجد شيء، لنتابع طريقنا"، إلا أنّ السائق المتضرر احتج مؤكداً أن الإضاءة الخلفية في سيارته تحطّمت تماماً، فحاولت منار دفع ثمنها وقدمت له 150 ليرة تركية لكنه رفض أخذ المال بغضب، وأصر على استدعاء شرطة المرور لكتابة تقرير واف عن الحادث.

نقاشهما الحاد لفت أنظار المصورين الصحفيين فبدأوا بالتقاط الصور لسيارتيهما ما أفقد مينا أعصابها فأعطت السائق رقم هاتفها للإتصال بها، وطلبت من المصورين بعصبية التوقف عن التصوير وغادرت مبتعدة عن مكان الحادث.

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