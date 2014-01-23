شيوخ القبائل يدعون شعب السويس للاحتفال بالثورة بميدان الأربعين

دعا شيوخ وبدو القبائل العربية بالسويس المواطنين بالمحافظة للنزول بميدان الأربعين والاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، مؤكدين على عدم السماح للإخوان لاستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.

وقال الشيخ محمد خضير، شيخ قبيلة العمارين بالسويس، إنه وجميع ممثلى البدو سيشاركون فى الاحتفال، ويدعون مواطنى السويس لنزول الميدان دون خوف، لأنهم بالتنسيق مع الجيش والشرطة سيؤمنون الميدان ضد كل من تسول له نفسه ترويع المواطنين.

وتابع شيخ قبيلة العمارين لـ"اليوم السابع" أن جميع أبناء القبائل حاليا على قلب رجل واحد، وثورة 30 يونيو وتوابعها وحدت أبناء القبائل ضد الإرهاب.

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