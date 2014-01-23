محافظ الإسكندرية: تخصيص 20% من أكشاك الكورنيش للشباب والمعاقين

وافق محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدى على تخصيص نسبة 10% من الأكشاك المزمع إقامتها على طريق الكورنيش لصالح حركة "شباب عايز حقى" على أن يعمل بتلك الأكشاك الشباب فقط.
وقال مهدى فى تصريح له اليوم "الخميس" أنه تم تخصيص 10% لصالح المعاقين ومصابى الحرب، مؤكدا أن تلك الأكشاك خطوة نحو تشغيل الشباب وإتاحة فرص عمل جادة لهم.
> ووجه محافظ الإسكندرية الشكر لأعضاء حركة "شباب عايز حقى" على مجهوداتهم فى جمع القمامة من محلات الدواجن خاصة داخل نطاق حى المنتزه.
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