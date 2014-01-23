أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية -
ملاعب ONsport: ترشيح أيمن منصور لمنصب مدير الكرة بالزمالك -
ملاعب ONsport: إيناسيو يصل القاهرة اليوم لتوقيع عقود تدريب الزمالك -
«بدأت من الخيشة والجردل» و«ندمت على التاتو».. حكاية ليلى عز العرب -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الإسكندرية: تخصيص 20% من أكشاك الكورنيش للشباب والمعاقين

Google+ Print
محافظ الإسكندرية: تخصيص 20% من أكشاك الكورنيش للشباب والمعاقين محافظ الإسكندرية: تخصيص 20% من أكشاك الكورنيش للشباب والمعاقين

وافق محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدى على تخصيص نسبة 10% من الأكشاك المزمع إقامتها على طريق الكورنيش لصالح حركة "شباب عايز حقى" على أن يعمل بتلك الأكشاك الشباب فقط.

وقال مهدى فى تصريح له اليوم "الخميس" أنه تم تخصيص 10% لصالح المعاقين ومصابى الحرب، مؤكدا أن تلك الأكشاك خطوة نحو تشغيل الشباب وإتاحة فرص عمل جادة لهم.
> ووجه محافظ الإسكندرية الشكر لأعضاء حركة "شباب عايز حقى" على مجهوداتهم فى جمع القمامة من محلات الدواجن خاصة داخل نطاق حى المنتزه.

للمزيد من أخبار المحافظات ..
>"القناة" تستعد لتنفيذ برنامج لخدمة المجتمع بالتنسيق مع وزارة الشباب

"تعليم شمال سيناء" يكرّم الأطباء المتعاونين فى علاج مصابى المعلمين

"ائتلاف الشرطة": محافظ الدقهلية يتراجع عن صرف تعويضات حادث المنصورة

بالصور.. تشديد أمنى بأقسام شرطة الإسكندرية وتجهيز الأسطح بـ"الجرينوف"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365