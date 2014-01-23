الإسراف فى تناول المسكنات يسبب الفشل الكلوى

بعض الأمراض وخاصة أمراض العظام، تؤثر على المعدة وتؤدى إلى حدوث السلبيات، لذا يلجأ البعض إلى الإسراف فى المسكنات وعلى رأسها عقار الترامادول، الذى يقول عنه الدكتور ضياء السيد أخصائى جراحة العظام إن الإفراط فى تناول المسكنات يسبب مضاعفات كبيرة للمعدة أو الكلى.

وأضاف ضياء، أن تناول المسكنات لفترة أكبر من أسبوعين، يهدد بإصابة المريض بعدة أعراض قد تصبح مزمنة مثل الإصابة الصداع المزمن، بالإضافة إلى أن مضاعفات استخدام تلك المسكنات، يهدد بإصابة المريض بالفسل الكلوى على المدى البعيد.

وتابع ضياء، أن كثيرين ممن يعانون من مشاكل العظام يتناول الترامادول كمسكن قوى يعمل على تخفيف الآلام، ولكنه يصيب المريض بالإدمان وحدوث تشنجات بالإضافة إلى أنه يعرض المريض إلى الإصابة بالصرع.

وقال الدكتور أحمد الجويلى صيدلى ومنسق حملة أنا صيدلى أنا فاهم شغلى، ومحاضر فى علوم الـOTCوالصيدلة، إن الترامادول هو عقار مسكن قوى، ويستخدم فى حالات الأمراض الشديدة مثل الإصابة بالأورام أو السرطان.

وأضاف الجويلى، أن بعض الفئات التى تتناوله من أجل السهر للمواصلة المذاكرة أو حتى استخدامها لزيادة التركيز، ويؤدى ذلك إلى الإدمان، وفى المراحل التالية، لم يكون الشخص قادرا على الوقوف حتى، وإذا لم يتم تناول هذا العقار يشعر المريض بالآلام مبرحة، تبدأ فى ركبتيه وأسفل ظهره بشكل يضطره للعودة للتعاطى من جديد، وتبدأ مراحل الإدمان المتأخرة.

ونصح ضياء والجويلى بالابتعاد عن تناول المسكنات بدون إشراف طبى أو على الأقل التواجد داخل صيدلية مضمونة، بالإضافة إلى ضرورة عدم إن يتم تناول المسكنات بدون داع.

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