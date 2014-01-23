مخالفة 6 محلات ومصادرة 65 كيلو غراماً من النسوار في رأس الخيمة

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذها مفتشو بلدية رأس الخيمة أمس على منشآت غذائية عن مخالفة 6 محلات، كما صادرت 65 كيلو غراما من مادة النسوار الممنوع بيعها، وأغلقت محلين بتهمة ترويج المادة الممنوعة والتي تضر بالصحة العامة وتسبب العديد من الأمراض, وفرضت غرامات مالية كبيرة عليهما.

وقال مبارك علي الشامسي رئيس البلدية: إن قوانين الصحة العامة بالبلدية تمنع بيع هذه المادة الضارة التي تستخدمها بعض الجاليات الآسيوية ويتم ترويجها في أوساط طلاب المدارس.

مضيفا أن "النسوار" من المواد التي أصدرت البلدية قراراً بمنع بيعها بالإمارة منذ سنوات وقد لاحظنا خلال الفترة الماضية أن بعض المحلات تحاول الالتفاف على القوانين بإخفاء هذه المادة المضرة وبيعها للطلاب.

وأكد الشامسي أن الرقابة المكثفة وتغليظ العقوبات ساهمت خلال الفترة الماضية في تراجع الظاهرة بشكل كبير بعد أن أبدت المنطقة التعليمية والأطباء تعاوناً كبيراً من خلال توضيح المخاطر الصحية لهذه المادة .

ترويج

وقال خليفة محمد المكتوم مدير إدارة الصحة العامة والبيئة:إن المخالفين أكدا أنهما حصلا على الكمية من تاجر خارج الإمارة بهدف الترويج بين طلاب المدارس وبعض أبناء الجاليات الآسيوية.

ولفت إلى أن ظاهرة بيع النسوار في محلات البقالة كانت قد تراجعت بشكل كبير خلال الشهور الماضية، بسبب تشديد العقوبات التي تصل إلى إغلاق المحلات التي تروج لهذه السلعة وأشار مدير إدارة الصحة والبيئة إلى أن الحملة اسفرت أيضا عن تغريم 4 محلات بسبب مخالفات صحية بينها عدم استخراج بطاقات صحية للعاملين وعدم الالتزام بالنظافة العامة.