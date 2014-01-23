ضبط 8 قضايا آداب و 10 قضايا أحداث بسوهاج‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من خلال حملة أمنية من ضبط 8 قضايا آداب ، و 10 قضايا أحداث حيث تم ضبط 7 قضايا عدم إخطار عن سكن مفروش.

كما تمكن الملازم أول كريم الخولي والملازم أول عمر عرفات ضابطي وحدة مباحث الاشتباه من ضبط السيد محمد عبد النعيم عبد الغني -سن 50- نجار مسلح – ويقيم بناحية الصوامعه شرق – دائرة مركز أخميم وبحوزته كرتونه وبداخلها 7 زجاجات بيره استيلا و زجاجه بولانكي زبيب وذلك بقصد التعاطي.

و في مجال مكافحة جرائم الأحداث تم ضبط 10 قضايا [تشغيل حدث قبل بلوغ السن القانوني – تدخين داخل وسائل المواصلات].

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المضبوطات.