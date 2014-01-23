صحيفة جزائرية: إرهابى يسلم نفسه إلى أجهزة الأمن فى البلاد

ذكرت صحيفة "النهار" نقلا عن مصادر أمنية مطلعة، أن إرهابيا وصف بأنه قيادى فى تنظيم إمارة الصحراء المنضوية تحت لواء القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى بقيادة يحيى أبو الهمام ـ واسمه الحقيقى جمال عكاشة ـ سلم نفسه خلال اليومين الماضيين إلى أجهزة الأمن فى منطقة تينزاوتين الحدودية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وينحدر هذا الإرهابى ـ ويدعى بن عودة محمد سيد على ـ من دائرة تاظروك الواقعة نحو 270 كلم عن مقر عاصمة الولاية تمنراست.. وهو متهم بتورطه فى عديد القضايا والعمليات الإرهابية التى شهدتها بعض مناطق الجنوب على الحدود مع بعض دول الجوار ومنها مالى والنيجر.

وأوضحت مصادر ذات الصلة بملف نشاط الجماعات الإرهابية فى منطقة الساحل وفى شمال مالى، أن هذا الأرهابى كان مكلفا بقيادة سرية التموين والدعم والإسناد فى مناطق الجنوب الجزائرى.

وكان يتنقل لجمع الأموال وغير ذلك من مناطق تمنراست وبرج باجيى مختار وتيماوين فى أدرار ومناطق أخرى.. كما أنه اعترف حسب التحقيقات الأمنية الأولية معه أن يحيى أبو الهمام الذى تولى زعامة إمارة الصحراء فى شمال مالى بعد مقتل الإرهابى القيادى أبو زيد المعروف بمحمد غدير الذى ينحدر من ولاية إليزى، والذى لقى مصرعه على أيدى القوات الفرنسية السنة الماضية، كان قد كلفه خلال الأشهر الماضية بتقديم مخطط إرهابى خطير لصالح الجماعات الإرهابية النشطة فى ليبيا قرب الحدود الجزائرية وذلك بغرض تنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الليبية المتواجدة على الشريط الحدودى مع الجزائر بهدف إفشالها ووضع خطط تنسيق لتنفيذ عمليات مماثلة ضد جيوش وقوات الدول المجاورة فيما بين هذه الجماعات.

كما اعترف الإرهابى فى نفس السياق، أنه تنقل إلى عديد المدن والمناطق فى ليبيا بهدف التنسيق مع الجماعات الإرهابية المنضوية تحت لواء القاعدة فى المغرب الإسلامى.

وقالت مصادر "النهار" إن الإرهابى الذى سلم نفسه بعد سنوات من نشاطه ضمن جماعات إمارة الصحراء تحت قيادة أبو زيد ثم أبو الهمام، أكد أن أكثر من 15 عنصرا إرهابيا ينحدرون من مناطق عدة من الجزائر كانوا قد تمردوا عن إمارة الصحراء والتحقوا بحركة أبناء الصحراء من أجل العدالة، والتى كان يتزعمها عبد السلام طرمون وذلك خوفا من التصفية الجسدية.

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