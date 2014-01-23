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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه بأسوان

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه بأسوان ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإكراه بأسوان

اللواء حسن السوهاجي

تمكنت مباحث أسوان من ضبط أحد أفراد تشكيل عصابى تخصص في سرقة السيارات بالإكراه فى أسوان والذى أرشد عن باقى أفراد التشكيل وعن 11 سيارة قاموا بسرقتها.

وكانت معلومات قد وردت للواء حسن السوهاجى مدير أمن أسوان بقيام كلا من رمضان يوسف ايوب -44 سنه- عاطل ومقيم النجاجره كوم امبو والسابق اتهامه في 14 قضيه متنوعه أخرهم سنه 2013 سرقه بالاكراه ، ومطلوب ضبطه واحضاره في 8 قضايا اخري أخرهم رقم 2800 مركز قنا مقاومه السلطات ، حمد رمضان يوسف أيوب -22 سنة- عاطل ومطلوب ضبطه واحضاره ، وأحمد محمد غزالي -22 سنة- عاطل ومقيم الزينيه الاقصر والسابق ضبطه في 3 قضايا متنوعه سرقات وعمرو ابراهيم يوسف وشهرته عجيبه -27 سنة- عاطل بتشكيل عصابى لسرقة السيارات بالإكراه.

أمر السوهاجي على الفور بسرعة ضبطهم وتم تشكيل فريق للبحث بقيادة العقيد خالد الشاذلي والعقيد أشرف الأمير وضباط مباحث ادفو.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم رمضان يوسف ايوب وبحوزته سلاح ناري بندقيه اليه و 56 طلقه من ذات العيار و 2 خزينه حديديه خاصه بالسلاح وسياره نقل بدون لوحات ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بتزعمه تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالاكراه واعترف بحيازته للمضبوطات وبواجهته بالتحريات  اعترف بقيامه هو وشركاؤه الهاربين بسرقه 11 سياره بالإكراه وإعادة بعضها لاصحابها بمقابل مادي ، وأرشد عن باقى السيارات المسروقه واعترف باقتسام المبالغ المتحصلين عليها مع باقي أفراد التشكيل.

تم تحرير محضر رقم 13 احوال ادفو ، وجارى البحث عن باقى افراد التشكيل.

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