أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية -
ملاعب ONsport: ترشيح أيمن منصور لمنصب مدير الكرة بالزمالك -
ملاعب ONsport: إيناسيو يصل القاهرة اليوم لتوقيع عقود تدريب الزمالك -
«بدأت من الخيشة والجردل» و«ندمت على التاتو».. حكاية ليلى عز العرب -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

“فينجر” يسافر الى اسبانيا لمتابعة روبرتو نجم برشلونة

Google+ Print
“فينجر” يسافر الى اسبانيا لمتابعة روبرتو نجم برشلونة “فينجر” يسافر الى اسبانيا لمتابعة روبرتو نجم برشلونة

يتطلع  نادى ارسنال بقوة الى ضم سيرجى روبرتو لاعب برشلونة الشاب بعد ان تم الاعلان عن ان ارسين فينجر مدرب المدفعجية سافر خصيصا الى اسبانيا لمشاهدته فى مباراة فريقه امام ليفانتى .
> ومن المعتقد ان لاعب خط الوسط الذى يبلغ من العمر 21 عاما – وهو خريج اكاديمية الناشئين الشهيرة فى برشلونة – لن يمانع فى الانتقال من البارسا حيث انه يرى ان فرص لعبه بشكل منتظم فى الفريق الاول تبدو محدودة .
> ومن جانبه ، يرى فينجر ان روبرتو يمتلك بالفعل الامكانيات التى يحتاجها فريق الارسنال فى المرحلة الراهنة كما قالت مصادر ان المدرب الفرنسى بدا معجبا باللاعب اثناء مشاهدته للمباراة .

وتشير التقديرات الى ان مسئولى برشلونة سيوافقون على بيع روبرتو بسعر يصل الى ستة ملايين جنيه استرلينى .

 

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا