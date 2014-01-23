“فينجر” يسافر الى اسبانيا لمتابعة روبرتو نجم برشلونة

يتطلع نادى ارسنال بقوة الى ضم سيرجى روبرتو لاعب برشلونة الشاب بعد ان تم الاعلان عن ان ارسين فينجر مدرب المدفعجية سافر خصيصا الى اسبانيا لمشاهدته فى مباراة فريقه امام ليفانتى .

> ومن المعتقد ان لاعب خط الوسط الذى يبلغ من العمر 21 عاما – وهو خريج اكاديمية الناشئين الشهيرة فى برشلونة – لن يمانع فى الانتقال من البارسا حيث انه يرى ان فرص لعبه بشكل منتظم فى الفريق الاول تبدو محدودة .

> ومن جانبه ، يرى فينجر ان روبرتو يمتلك بالفعل الامكانيات التى يحتاجها فريق الارسنال فى المرحلة الراهنة كما قالت مصادر ان المدرب الفرنسى بدا معجبا باللاعب اثناء مشاهدته للمباراة .

وتشير التقديرات الى ان مسئولى برشلونة سيوافقون على بيع روبرتو بسعر يصل الى ستة ملايين جنيه استرلينى .

أ.ش.أ