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كوريا الجنوبية تبحث إرسال فريق طبى إضافى إلى جنوب السودان

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كوريا الجنوبية تبحث إرسال فريق طبى إضافى إلى جنوب السودان كوريا الجنوبية تبحث إرسال فريق طبى إضافى إلى جنوب السودان

قال مصدر عسكرى كورى جنوبى اليوم الخميس، أن سول تنظر فى إرسال فريق طبى إضافى إلى قواتها التى أرسلتها إلى جنوب السودان بطلب من بعثة الأمم المتحدة فى الدولة التى تعانى من النزاعات.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الفرقة الكورية الجنوبية التى تضم 280 فردا وتتألف فى معظمها من مهندسين وطاقم طبى تتمركز فى بلدة بور التى تبعد نحو 170 كم إلى الجنوب من العاصمة جوبا كجزء من بعثة الأمم المتحدة للمساعدة فى إعادة بناء أحدث دولة فى العالم.

وكانت بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان قد طلبت مؤخرا من الجيش الكورى الجنوبى إرسال حوالى خمسة جراحين للجيش وممرضات لعلاج المرضى فى مخيم للاجئين.

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