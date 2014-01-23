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انخفاض حاد للبطالة فى بريطانيا إلى 7.1% فى الأشهر الثلاثة إلى نوفمبر

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انخفاض حاد للبطالة فى بريطانيا إلى 7.1% فى الأشهر الثلاثة إلى نوفمبر انخفاض حاد للبطالة فى بريطانيا إلى 7.1% فى الأشهر الثلاثة إلى نوفمبر

انخفض معدل البطالة فى بريطانيا انخفاضا حادا إلى 7.1% فى الأشهر الثلاثة إلى نوفمبر، وهو أعلى قليلا من المستوى الذى سيدرس عنده بنك إنجلترا المركزى رفع الفائدة.

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية هبط معدل البطالة لأقل مستوى منذ ربع يناير إلى مارس 2009.

كانت التوقعات فى استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ معدل البطالة 7.3% فى المتوسط، غير أن العدد الأكبر توقع أن ينخفض إلى 7.2% ولم يتوقع أحد نزوله إلى 7.1%.

وقال المكتب اليوم إن عدد من يصرفون إعانات بطالة نزل بواقع 24 ألفا فى ديسمبر، مقارنة مع توقعات بانخفاض 35 ألفا فى استطلاع رويترز.

وقال إن عدد العاملين ارتفع بواقع 280 ألفا فى ثلاثة أشهر إلى نوفمبر وهو مستو قياسى.

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