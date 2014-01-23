بالفيديو .. برشلونة يسحق ليفانتي بلمسات ميسي وهاتريك تيو

فالنسيا، (إفي): قلب برشلونة الإسباني مساء الأربعاء تأخره بهدف أمام ليفانتي إلى فوز ساحق برباعية في ذهاب دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا ليضع قدما في نصف نهائي.

تقدم المغربي نبيل الزهر لأصحاب الأرض في الدقيقة 31، بينما تعادل للضيوف المدافع خوان فران جارسيا بهدف في مرماه في الدقيقة 53.

وسجل المهاجم كريستيان تيو ثلاثية "هاتريك" جميعا بفضل لمسات من ليونيل ميسي في الدقائق 60 و81 و86.

ومن المقرر أن يقام لقاء الاياب الاسبوع المقبل على ملعب كامب نو.

وقربت النتيجة برشلونة من المربع الذهبي ليواجه الفائز من مباراة ريال سوسييداد وراسينج سانتاندير.

وكان الفريقان قد تعادلا الأسبوع الماضي بهدف لكل منهما في الدوري المحلي على ملعب ليفانتي.