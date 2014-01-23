"السمنة" أهم أسباب الإصابة بالسكرى

يعد هرمون الأنسولين المسئول الأول عن الإصابة بداء السكرى، فالوظيفة الأساسية لهذا الهرمون تتلخص فى فتح الخلايا لتمكين الجلوكوز من الدخول إليها عبر الطعام الممتص، وحدوث أى خلل فى إفراز هذا الهرمون، يؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر فى الدم.

وذكر موقع " Deutsche Welle " أن لمرض السكر نوعين، الأول يقوم بتدمير خلايا بيتا فى البنكرياس، مما يؤدى إلى وقف إفراز الأنسولين، والثانى فيتم فيه إفراز الأنسولين بالقدر الكافى، لكن الخلايا لا تتجاوب معه بالشكل الصحيح، ما يدفع الجسم إلى إفراز كميات إضافية من هذا الهرمون.

ورغم اختلاف أسباب الإصابة بداء السكر إلا أن أخصائى أمراض السكر فى مدينة هايدلبرج الألمانية هانز تسيمرمان يؤكد على أن السمنة هى من أهم أسباب الإصابة بمرض السكرى، ويشير إلى أن أسلوب الحياة العصرية والمتمثل بقلة الحركة وكثرة المواد الكربوهيدارتية والدهون والسكر، هى من أهم مسببات الإصابة بداء السكرى.

وأكد على أن اكتشاف المرض مبكرا يساعد على التصدى له، وفى حالة أهمله يساعد على الإصابة بالعمى والفشل الكلى.

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