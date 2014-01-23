"مصر للدعم السياسى": اتفقنا مع مرشحين رئاسيين للعمل بحملتيهما

قال جوزيف نسيم مدير مركز مصر للدعم السياسى والقانونى، إن هناك مفاوضات تجرى بين المركز وأحد الأحزاب القوية من بين الأحزاب التى تم إنشاؤها بعد ثورة 25 يناير - رافض ذكر اسم الحزب - لوضع تصور لإعادة هيكلة منظمة الشباب الخاصة بالحزب.

وأضاف نسيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أمس الأربعاء: "نهدف للعمل مع مرشح رئاسى واحد بحيث نتولى حملته كاملة، واتضح أنه لا يوجد من يريد ذلك لكننا اتفقنا مع أحد المرشحين على أن نقوم بعمل الهيكل التنظيمى لحملته، واتفقنا أيضا مع مرشح آخر نتولى له ملف السوشيال ميديا الخاصة بحملته، رافضا الإفصاح عن اسمى كلا المرشحين لاتفاقه معهما على عدم الإفصاح إلا بعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، نافيا أن يكون عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسى السابق من بينهما.

وأضاف نسيم: "نريد إعطاء رؤية إستراتيجية للدولة من خلال احتكاك المركز بالصحفيين والسياسيين والشباب، حيث إنه من المفترض أن يأخذ صاحب القرار رأى المراكز الإستراتيجية مثل مركزنا وهذا بدون مقابل ونحن غير تابعين لأى أحزاب ومجردين من أى توجه سياسى".

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