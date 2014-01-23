مركز الإسماعيلية يواصل حملة النظافة لتشمل القرى

أكد اللواء عصمت عزت رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية أنه فى إطار المتابعة المستمرة لحملة النظافة بالمركز والأحياء والقرى ومن خلال الخطة والموازنة لهذا العام، تم إضافة عدد من صناديق القمامة فى عدد من الأماكن التى لم يكن بها صناديق حتى القرية بالإضافة إلى عدد من غرف جمع القمامة التى تمت إقامتها فى أماكن تجمعات القمامة، التى شهدت بالفعل استجابة المواطنين ووضع القمامة بها فى محاوله لتحديد أماكن التجمع وعدم انتشارها بشكل يحافظ على عدم تناثرها وتشويه تلك الأماكن.

وأشار على رجب نائب رئيس المدينة إلى أن هذا يأتى فى إطار اعتماد 150 ألف جنيه فى الخطة الاستثمارية 2013/2014 للنظافة وصناديق القمامة فى "نفيشه" و"عين غصين" و"ك 2" و"المستقبل".

للمزيد من أخبار المحافظات ..

نقيب المعلمين بالإسماعيلية: لم نتدخل فى أحداث مدرسة الخفاجات

توكيل بالشهر العقارى من مواطن بالشرقية يلزم السيسى بالترشح للرئاسة

رئيس شعبة المصدرين: بعثات استكشافية لفتح أسواق تجارية بأفريقيا

غدًا.. اختتام امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية بالوادى الجديد

>