"تعليم شمال سيناء" يكرّم الأطباء المتعاونين فى علاج مصابى المعلمين

كرّمت مديرية التربية بشمال سيناء، الطاقم الطبى بمستشفى العريش العام المساهم فى علاج المعلمين، الذين أصيبوا جراء تعرضهم للرصاص، أثناء تأديتهم عملهم فى مناطق رفح والشيخ زويد.

وقام حسن محمد محمد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، بتكريم الجهاز الطبى بمستشفى العريش العام، من أطباء وممرضات، شكرا وتقديرا لهم على بذلهم قصارى جهدهم فى علاج المعلمين.

والمكرمون هم: الدكتور طارق خاطر، وكيل وزارة الصحة، بشمال سيناء، د. سامى أنور حسن، مدير عام مستشفى العريش، والدكتور على بدوى، والدكتور عبد الوهاب حسن، والدكتور حسن عودة، والدكتور على شمس الدين، والدكتور صبحى صقر، والدكتور يسرى عبد المنعم.

وآمال شحاتة، رئيس قسم التمريض، وهدى رشاد رئيس العمليات، ومسعودة عبد الهادى رئيس قسم الكلى.

والممرضات، آمال أحمد عطية، مى محمد صبحى، نوال محمد عمار، ماجدة محمود بسيونى، ابتسام أحمد، ومهندس محمد حمدى عاشور، وهانى عبد الموجود.

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