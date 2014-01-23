سهير رمزى: القرضاوى أصبح مشعلًا للفتنة وربنا يشفيه

قالت الفنانة سهير رمزى، إنها مصدومة من أفعال الشيخ القرضاوى، صاحب الفضل عليها فى ارتداء الحجاب، مؤكدة أن الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوى، كان له دور كبير فى ارتدائها للحجاب هو الآخر.

وتساءلت :"هل المادة تفعل ذلك فى الإنسان، لهذه الدرجة لم يعرف قيمة مصر وقواتها المسلحة".

> وأضافت "رمزى" ، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج العاشرة مساءً، عبر قناة دريم2، أن القرضاوى كان رجلا مستنيرا وسطيا، ليس مظلما، عندما قابلته وأخذت فتواه فيما يتعلق بعملها الفنى بالحجاب فى عام 2006 بمنزله بمدينة نصر، لكى تسأله هل من الممكن أن تعمل بالفن، وهى مرتدية الحجاب، مؤكدة أن القرضاوى قال لها: من الممكن أن تعملى وأنت مرتدية الحجاب، لإيصال رسائل للمجتمع من خلال أعمالك الفنية.

> وتابعت رمزى أنها متعجبة من أفعال القرضاوى التى يحذوها الآن، قائلة: "ربنا يشفيه كونه أصبح شخص تانى خالص غير الذى قابلته فى عام 2006 ، حيث تغير كليا، وأصبح شيخا مشعلا للفتنة" .

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