فسخ تعاقد 10قنوات فضائية مع "إبسوس" لمخالفتها مبدأ الشفافية

أصدرت شبكة قنوات "سى بى سى"، بيانا أكدت فيه، أن الجمعية التأسيسية لغرفة الإعلام المرئى والمسموع، والتى تضم فى عضويتها عشر قنوات إعلامية خاصة، وهى الحياة، سى بى سى، التحرير، المحور، دريم، صدى البلد، القاهرة والناس، أون تى فى، النهار، الفراعين، وبمشاركة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى، قررت بالإجماع، عدم تجديد تعاقدات القنوات المؤسسة مع مؤسسة إبسوس، لبحوث نسب المشاهدة، وفسخ تعاقدات جددها بعض الأعضاء.

وناقش الاجتماع، الذى استمر ثلاث ساعات، مخالفات الشركة المذكورة، ومن بينها رفضها إطلاع بعض القنوات الإعلامية على العينات التى أصدرت الشركة على أساسها، نتائج بحوث المشاهدة فى الأسبوعين الأخيرين، من ديسمبر 2013 والأسبوع الأول من يناير 2014، عقب رصد وجود تجاوزات خطيرة فى الاستقصاءات عن تلك الفترة من الشركة، لصالح إحدى القنوات العاملة فى مصر، ما يعد إخلالاً جسيماً بالتعاقد، وانتهاكاً لحماية حقوق المستهلك، ومخالفة صريحة لمبدأ الشفافية.

وحررت القنوات الإعلامية محاضر ضد الشركة بقسم دار السلام بالقاهرة، وأحيلت إلى النيابة المختصة للتحقيق، وقررت الجمعية التأسيسية للغرفة، عقد مؤتمر صحفى فى تمام الحادية عشر، من صباح الأحد 26 يناير 2014 بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن الخطوات القانونية، التى ستتخذها الغرفة نيابة عن أعضائها ضد الشركة فى الفترة المقبلة.

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