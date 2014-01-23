النوم بموعد منتظم يقيك من الاضطرابات

النوم باستقرار دون تقلب أو توتر أو قلق، رغبة يتمناها الكثيرون ممن يعانون من اضطرابات النوم، فخلال النوم يحدث بالجسم العديد من التغيرات التى يكون الجسم بحاجة لها وكل فترة من العمر بحاجة لعدد من الساعات معين، وهناك بعض الحالات التى تزيد معها حاجة الجسم للنوم كالمرور بمرحلة الشيخوخة والإصابة بالسكر بجانب عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم.

واضطرابات النوم لها أشكال متعددة، يوضحها الدكتور درديرى عبد الواحد استشارى أمراض المخ والأعصاب، قائلا: قد يشعر الفرد بالإجهاد والتعب خلال اليوم ويفاجأ بضعف العضلات وقد يصاب بمتلازمة عبارة عن ألم بالساقين وقد يشعر بوجود توقف أثناء النوم، وهذا قد ينتج عنه الشخير لذا لابد من توخى الحذر قدر الإمكان وتؤثر اضطرابات النوم على الصحة العامة فتؤدى إلى ضعف التركيز، الاكتئاب، التعب، النعاس، السكرى، السمنة، أمراض القلب، الاكتئاب وعدد من الأمراض الأخرى التى يتسبب فيها النوم وللتغلب على اضطرابات النوم.

ويضيف: لابد من النوم فى وقت منتظم وتجنب القيلولة أثناء النهار قدر الإمكان مع التأكد قدر الإمكان من هدوء الغرفة وعدم إجهاد الجسم بنشاط مرهق قبل النوم، وتجنب التعرض للتدخين قبل النوم وعدم شرب المواد التى تحتوى على الكافيين وفى حالة تزايد اضطرابات النوم لابد من استشارة الطبيب.

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