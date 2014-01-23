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محافظ الإسماعيلية يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب الجديد

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استقبل اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، اللواء محمود زكى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة، معربًا عن تقديره لجهوده وتمنى له مزيدًا من الإنجازات فى موقعه الجديد بشركة المياه بمحافظة الغربية.

كما استقبل بالمهندس على حسين، رئيس مجلس الإدارة الجديد لمحافظات القناة، مشيرًا إلى تقديره للتعاون المثمر بين الشركة ومحافظات القناة الثلاث، لتحقيق أفضل وأجود خدمه لمواطنى الإقليم.

فيما أعد العاملون بالشركة حفلا لرئيس مجلس الإدارة، أكدوا أنه تأكيد لقيم أصيلة تحمل فى طياتها معنى الوفاء والانتماء، وأن جميع العاملين ورؤساء القطاعات ومديرى العموم متحفزون لمواصلة الإنجازات .

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