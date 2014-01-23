حركة تحرر بالفيوم تساند “السيسي” في إضرابه لمطالبة الفريق السيسي بالترشح للرئاسة

أعلنت حركة تحرر بالفيوم على لسان منسقها العام أيمن البكرى مساندة الطالب السيسى ضياء الدين فى إضرابع عن الطعام لمطالبة الفريق أول عبد الفتاح السيسى بالترشح للرئاتسة .

> كان السيسى ضياء الدين 23 سنة ” طالب بمعهد الحاسب الآلى ” وأحد شباب الفيوم الذى قام بتغيير اسمه منذ شهرين من أمير ضياء الدين إلى السيسى قد قرر الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام بمستشفى الفيوم العام , لمطالبة الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بالترشيح لرئاسة الجمهورية .

> توجه السيسى إلى مستشفى الفيوم العام منذ قليل يطلب من إدارة المستشفى حجزه لإعلان إضرابه عن الطعام , إلا أن إدارة المستشفى طلبت منه إحضار قرار من نيابة بندر الفيوم حتى يتم حجزه طبقا لتعليمات وزارتى العدل والصحة التى تنظم عملية الإضراب عن الطعام إلا بموافقة النيابة العامة وتحرير محضر شرطة بذلك .

> أكد السيسى ضياء الدين أنه قرر الإضراب عن الطعام لحين قيام الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع بالترشيح للرئاسة , مشددا على انه لن يعدل عن الإضراب عن الطعام إلا بعد أن يتأكد من إعلان الفريق أول عبد الفتاح السيسى الترشيح لرئاسة الجمهورية .

> فيما أعلنت حركة تحرر بالفيوم تضامنها الكامل مع الطالب السيسى ، وأكد أيمن البكرى منسق الحركة أن أعضاء الحركة سوف يعلنون إضرابهم عن الطعام تأكيدا لمطلب الطالب السيسى ضياء الدين لمطالبة الفريق السيسى بالترشح لرئاسة الجمهورية .

> الجدير بالذكر أن حركة تحرر حركة جديدة قام بتدشينها عدد من ثوار الفيوم من بيهم أيمن البكرى ، ومحمد محمود ، ومحمد تركى ، ومحمد زهران ، وأمل صبرى ، ونجاح مصطفى ، وشيماء ، وعمرو درديرى ، ومحمد عبد العظيم ، وآخرون لمحاربة فلول الحزب الوطنى والإخوان المسلمين وإبعادهم عن تصدر المشهد السياسى.