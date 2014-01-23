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مسئول بالاتحاد الأفريقي: إثيوبيا ستسلم رئاسة الاتحاد إلى موريتانيا

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مسئول بالاتحاد الأفريقي: إثيوبيا ستسلم رئاسة الاتحاد إلى موريتانيا مسئول بالاتحاد الأفريقي: إثيوبيا ستسلم رئاسة الاتحاد إلى موريتانيا

 

أعلن مسئول كبير بمفوضية الاتحاد الأفريقى أن إثيوبيا ستقوم بتسليم رئاسة الاتحاد بالنسبة لعام 2014إلى موريتانيا.
> ونقلت الاذاعة الاثيوبية اليوم عن المسئول الكبير توضيحه أنه يتم تولى رئاسة الاتحاد الأفريقى بالتناوب ، وأن رئيس الوزراء الاثيوبى ” هايلى ماريام دسالين ” كان قد تولى رئاسة الاتحاد الأفريقى خلال عام 2013، وأنه سيتم تعيين الرئيس الجديد للاتحاد بالنسبة لعام 2014 من موريتانيا.
> وأكد المسئول انه تم استكمال الترتيبات اللازمة لعقد إجتماع وزراء الاتحاد الأفريقى المقرر عقده فى مدينة بحر دار بولاية أمهرة الاقليمية الاثيوبية خلال الفترة مابين 24-26ينايرالحالى.
> وأشار مسئول الاتحاد الأفريقى إلى أنه من المقرر أن تركز قمة الاتحاد الأفريقى القادمة على بحث قضايا الزراعة والأمن الغذائى والتعليم والصحة وأجندة أفريقيا بالنسبة للأعوام الخمسين القادمة والمسائل المتعلقة بذلك .

 

أ.ش.أ

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