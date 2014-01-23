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ميلان يودع كأس ايطاليا في أول هزيمة لسيدورف “المُدّرب”

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ميلان يودع كأس ايطاليا في أول هزيمة لسيدورف “المُدّرب” ميلان يودع كأس ايطاليا في أول هزيمة لسيدورف “المُدّرب”

ضاعف فريق أودينيزي جراح العملاق ميلان هذا الموسم بعد أن أطاح به اليوم من ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا على ملعبه سان سيرو بفوزه بهدفين مقابل واحد.

وكان ميلان يأمل في حصد لقب الكأس لتهدئة جماهيره الثائرة، خاصة مع ضياع فرص الفوز بدوري الكالتشو، وتقلص آماله في الذهاب لأدوار متقدمة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر مدرب الروسونيري الجديد الهولندي كلارنس سيدورف بذلك أول القابه مع الفريق اللومباردي في المباراة الثانية تحت إدارته.

كان ميلان الباديء بالتسجيل مبكرا عبر نجمه ماريو بالوتيلي (ق7)، لكنه فرط في تقدمه ليخسر بهدفين من الكولومبي لويس مورييل من ركلة جزاء (ق41) والأوروجوائي نيكولاس لوبيز من تسديدة أرضية قوية (ق78).

وسبق لأودينيزي أن أخرج الإنتر من الدور السابق، ليبسط نفوذه على كبيري مدينة ميلانو.

 

وكالات

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