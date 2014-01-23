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تيليجراف: ماتا إلى مانشستر يونايتد بـ37 مليون استرليني

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تيليجراف: ماتا إلى مانشستر يونايتد بـ37 مليون استرليني تيليجراف: ماتا إلى مانشستر يونايتد بـ37 مليون استرليني

وافق تشيلسي على عرض مانشستر يونايتد لضم لاعب الوسط الإسباني خوان ماتا مقابل 37 مليون استرليني.

وأكدت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن الصفقة انتهت رسميا وسيجري ماتا الكشف الطبي صباح الخميس للانضمام للشياطين الحمر.

وكان ماتا قد خرج من حسابات جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي هذا الموسم في ظل اعتماد المدرب البرتغالي على إيدن أزار وراميريس وأوسكار وويليان في نفس المركز.

وكان ماتا البالغ من العمر 25 عاما قد أبدى رغبته في الرحيل من اجل الحفاظ على موقعه في منتخب إسبانيا في كأس العالم في الصيف المقبل بالبرازيل.

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