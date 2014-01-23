سندرلاند يضاعف مرارة يونايتد ويطيح به من ' كابيتال وان '

صعد سندرلاند لنهائي كأس رابطة المحترفين بعد أن أطاح بمانشستر يونايتد في مباراة مثيرة امتدت حتى ضربات الجزاء التي منحت القطط السوداء بطاقة الصعود.

وتعادل الفريقان 3-3 بمجموع المباراتين بعد أن أنهى يونايتد المباراة بنفس نتيجة الذهاب 2-1.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بفوز يونايتد بهدف نظيف سجله إيفانز في الدقيقة 37 من الشوط الأول بعد أن قابل تسديدة لويلباك داخل منطقة الجزاء برأسية داخل شباك سندرلاند.

وتقضي لوائح البطولة بأن قاعدة الهدف خارج الأرض لا يتم تفعليها سوى في الوقت الإضافي، وسجل باردسلي لاعب سندرلاند هدفا قاتلا في الدقيقة 119 مستغلا خطأ فادحا من دي خيا حارس يونايتد الذي فشل في التعامل مع تسديدته لتسكن شباكه.

ولكن استطاع المكسيكي خافيير هيرنانديز أن يمنح فريقه هدف الفوز بعدها بدقيقة مباشرة بعد مجهود رائع من عدنان يانوزاي الذي أرسل عرضية حولها تشيتشاريتو بيسراه داخل الشباك.

وفي ضربات الجزاء تسابق لاعبو الفريقان في إضاعة ضربات الجزاء التي تألق فيها الحارسان دي خيا وفيتو مانوني لتنتهي المباراة بفوز سندرلاند 2-1 بركلات الترجيح.

وصعد سندرلاند لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي البطولة والمقرر إقامته في فبراير المقبل.