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بالصور.. “السيسى” يدخل فى إضراب مفتوح عن الطعام حتي يترشح “السيسي” للرئاسة

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الفيوم

دخل السيسى ضياء الدين،طالب بمعهد الحاسب الالى بالهرم، 23سنة، فى اضراب مفتوح عن الطعام داخل المستشفى العام بالفيوم لليوم الثالث على التوالى، اليوم الاربعاء،لحين استجابة الفريق عبدالفتاح السيسى،وزيرالدفاع، للترشح لانتخابات الرئاسية المقبلة.

فى الوقت الذى تدهورت فيه حالته الصحية لامتناعه عن الطعام ، وأصراره على موقفه لحين الأستجابة لمطلبه،على الفورحررت المستشفى العام محضر بالواقعة ،نتيجة سوء حالته الصحية.
> جدير بالذكر،بان الطالب غير اسمه منذ فترة من أسم”أمير” إلى “” ، وحصل على بطاقة رقم قومي جديدة بالاسم الجديد

 

 

 

 

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