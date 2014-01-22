رئيس شبكة "النهار": الإعلام المصري أمن قومي.. وعلى الدولة إدراك أنه مستهدف

كتب : محمد شريف منذ 4 دقائق

أكد علاء الكحكي رئيس شبكة قنوات النهار، أن قنوات "الحياة" و"سي بي سي" و"النهار" تقدمت ببلاغات ضد شركة "إيبسوس"، موضحًا أنهم فوجئوا بأن الشركة تبلغهم أن "إم بي سي مصر" ستكون الأولى في ترتيب القنوات.

وأشار الكحكي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الشعب يريد" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أن شركة "إيبسوس" تريد أن تستحوذ على 80% من إعلانات السوق، وتابع "الشركة ادعت أن إحدى القنوات أصبحت رقم 3 في ترتيب القنوات على غير الحقيقة، فعلى سبيل المثال قناة الفراعين التي تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة غير موجودة في ترتيب القنوات من الأصل".

وأوضح رئيس شبكة قنوات "النهار" أن الفضائيات المصرية تقدمت ببلاغ ضد شركة "إيبسوس"، للتحقيق في التقارير الصادرة منها عن ترتيب القنوات، مشددًا على أن الإعلام المصري هو أمن قومي ويجب على أجهزة الدولة أن تدرك ما يحدث تجاهه من حرب مدبرة، وإذا لم يتم تدراك الأمر فستغلق جميع القنوات شاشاتها، وسيتم العبث بالأمن القومي المصري، واستطرد الكحكي "السي بي سي تم تهديدها لمجرد أنها كانت تريد عمل سي بي سي خليجية".

وأكد رئيس شبكة النهار أن 10 قنوات فضائية والتليفزيون المصري تضامنوا جميعًا لكشف أكاذيب تلك الشركة.

واختتم الكحكي تصريحاته موجهًا نداء إلى النائب العام وأجهزة الدولة المعنية بالأمر، بضرورة البحث في تقارير شركة "إيبسوس" للتأكد منها، والتأكد من الغرض الذي تريده الشركة.