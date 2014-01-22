أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية -
ملاعب ONsport: ترشيح أيمن منصور لمنصب مدير الكرة بالزمالك -
ملاعب ONsport: إيناسيو يصل القاهرة اليوم لتوقيع عقود تدريب الزمالك -
«بدأت من الخيشة والجردل» و«ندمت على التاتو».. حكاية ليلى عز العرب -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

رئيس شبكة "النهار": الإعلام المصري أمن قومي.. وعلى الدولة إدراك أنه مستهدف

Google+ Print
رئيس شبكة "النهار": الإعلام المصري أمن قومي.. وعلى الدولة إدراك أنه مستهدف رئيس شبكة "النهار": الإعلام المصري أمن قومي.. وعلى الدولة إدراك أنه مستهدف

كتب : محمد شريف منذ 4 دقائق

أكد علاء الكحكي رئيس قنوات النهار، أن قنوات "الحياة" و"سي بي سي" و"النهار" تقدمت ببلاغات ضد شركة "إيبسوس"، موضحًا أنهم فوجئوا بأن الشركة تبلغهم أن "إم بي سي " ستكون الأولى في ترتيب القنوات.

وأشار الكحكي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الشعب يريد" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أن شركة "إيبسوس" تريد أن تستحوذ على 80% من إعلانات السوق، وتابع "الشركة ادعت أن إحدى القنوات أصبحت رقم 3 في ترتيب القنوات على غير الحقيقة، فعلى سبيل المثال قناة الفراعين التي تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة غير موجودة في ترتيب القنوات من الأصل".

وأوضح رئيس شبكة قنوات "النهار" أن الفضائيات المصرية تقدمت ببلاغ ضد شركة "إيبسوس"، للتحقيق في التقارير الصادرة منها عن ترتيب القنوات، مشددًا على أن الإعلام المصري هو أمن قومي ويجب على أجهزة الدولة أن تدرك ما يحدث تجاهه من حرب مدبرة، وإذا لم يتم تدراك الأمر فستغلق جميع القنوات شاشاتها، وسيتم العبث بالأمن القومي المصري، واستطرد الكحكي "السي بي سي تم تهديدها لمجرد أنها كانت تريد عمل سي بي سي خليجية".

وأكد رئيس شبكة النهار أن 10 قنوات فضائية والتليفزيون المصري تضامنوا جميعًا لكشف أكاذيب تلك الشركة.

واختتم الكحكي تصريحاته موجهًا نداء إلى النائب العام وأجهزة الدولة المعنية بالأمر، بضرورة البحث في تقارير شركة "إيبسوس" للتأكد منها، والتأكد من الغرض الذي تريده الشركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن

تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية