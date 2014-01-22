علي عوض: نستبعد نظام القوائم في الانتخابات البرلمانية القادمة

كتب : محمد شريف منذ 34 دقيقة

أكد المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، أن الحكومة تعمل حاليًا على مراجعة وتعديل القوانين الصادرة حتى تتفق مع الدستور الجديد.

وأوضح عوض خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الشعب يريد" الذي يقدمه أحمد موسى على قناة "التحرير"، أن نظام القوائم سيكون مستبعدًا في الانتخابات، مرجحًا أن تكون الانتخابات البرلمانية أقرب إلى النظام المختلط بين الفردي والقائمة، قائلاً "ندرس النظام الانتخابي وبمجرد الانتهاء منه سيتم إصدار القانون به".

واختتم مستشار رئيس الجمهورية تصريحاته مؤكدًا أن الدولة ستفعل كل ما لديها لتكريم أسر شهداء الشرطة، مؤكدًا أنه "سيتم تأمين احتفالات 25 يناير القادم بشكل كامل، وستكتمل خارطة الطريق حتى يتم النهوض بمصر في الطريق الصحيح".