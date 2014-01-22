وزير الري: اثيوبيا استغلت الأوضاع في مصر بعد ثورة يناير وأعلنت انشاء سد النهضة

قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري إن حصول المواطنين على كوب ماء نظيف ليس مهمة وزارة الري بل مهمة الحكومة ككل.

> وأضاف الوزير خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” على قناة MBC مصر، أن اثيوبيا استغلت الوضع في مصر بعد ثورة يناير و أعلنت البدء في إنشاء سد النهضة، مشيرا إلى أن ما تملكه مصر من أوراق ضغط تجعل بناء سد النهضة مستحيلًا.

> وتابع الوزير أن المفاوضات توقفت مع إثيوبيا لأننا قدمنا الخطوة الأولى ولم نتلق أي رد وانتقلنا إلى خطط أخرى، مشددًا على أن مصر مع التنمية في دول حوض النيل بما لا يضر بحقوق المواطن المصري.