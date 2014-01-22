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فض مسيرة لإخوان شبرا الخيمة بعد اشتباكات مع الأهالي

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فض مسيرة لإخوان شبرا الخيمة بعد اشتباكات مع الأهالي فض مسيرة لإخوان شبرا الخيمة بعد اشتباكات مع الأهالي

فضت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتعاون مع الأهالي مسيرة لجماعة الإخوان في الشارع الجديد بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بعدما قام عناصر من الجماعة بترديد هتافات منددة بالدستور الجديد وعبارات مسيئة لقوات الشرطة ،مما استفز الأهالي، ووقعت بعض الاشتباكات الخفيفة بين الأهالي الرافضين لهتافات الجماعة.

وكان اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية،قد تلقي إخطاراً من العميد هاني إلهامي مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بتجمع عدد من عناصر جماعة الإخوان في مسيرة بالشارع الجديد.

وقام الأهالي بالاشتباك معهم بسبب رفضهم للهتافات المسيئة وتمكنت القوات من فض المسيرة.

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