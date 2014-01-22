طلعت مصطفى تتعاقد مع "المصرية" لتنفيذ شبكة اتصالات متكاملة لـ"مدينتى"

وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتوفير أحدث خدمات الاتصالات المتطورة لمشروع "مدينتي" على مساحة 33 مليون متر مربع والذى يعد أحد أكبر المشروع العمرانية متكامل الخدمات التى ينفذها القطاع الخاص فى مصر.

‫‫وقال المهندس محمد النواوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات أن هذه الاتفاقية تعكس ثقة المؤسسات والشركات الكبرى فى قدرة الشركة على توفير أحدث وأقوى خدمات الاتصالات بأفضل التقنيات المتطورة والتى تضاهى مثيلاتها العالمية، مضيفا أن الشركة لها توجه استراتيجى ودور وطنى يؤكد التزامها بنشر خدمات الإنترنت والاتصالات المتكاملة على نطاق واسع لكافة عملائها.‬‬

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> وأوضح النواوى أن المصرية للاتصالات لها خبرات واسعة فى هذا المجال، خاصة بعد تنفيذ مشروعات مماثلة خلال العام الماضى اعتمادا على تقنية الألياف الضوئية حيث تعتلى الشركة قمة الشركات المتخصصة فى هذا النوع من الخدمات، مشيرا إلى أن تنفيذ مشروع "مدينتي" يمكن المستخدم النهائى بهذه المدن من الحصول على أعلى سرعات للإنترنت والتى تصل إلى 10 جيجابيت/ثانية‪.‬‬‬

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> ‫وقال جمال الجندى نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى إن الخبرة الطويلة والإمكانيات الهائلة التى تتمتع بها المصرية للاتصالات أحد الأسباب الرئيسية للتعاون معها، من خلال مشروع "مدينتي" الذى يعد أكبر مجتمع سكنى عمرانى جديد فى مصر يخطط وينفذ طبقا لأحدث التقنيات العالمية، لتوفير الرفاهية والراحة لسكانها، وأوضح أن مجموعة طلعت مصطفى حريصة على تقديم أرقى خدمات الاتصالات وفق أحدث التقنيات العالمية لقاطنى مدينتى الحاليين ومستقبلاً.

وأوضح نائب الرئيس لمجموعة طلعت مصطفى إن حزمة الخدمات العالية التى تضمنها هذه الاتفاقية فى مدينتى ستتكامل مع كافة الخدمات الأخرى الراقية المقدمة بالمدينة لتوفر الحياة العصرية لسكانها، ولنقدم بذلك قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومى من خلال نموذج لمجتمع عمرانى يوفر أعمال وخدمات تمتد لتشمل تقريباً كافة مناحى الحياة من مدارس ومراكز تجارية ومواصلات من وإلى المدينة ونادى رياضى وخدمات طبية شاملة ودور عبادة وحضانات وأماكن ترفيه راقية‪.‬‬‬

‫‫وأضاف الجندى أن إبرام هذه الاتفاقية بين المصرية للاتصالات ومجموعة طلعت مصطفى يدعم جهود المجموعة فى ترسيخ مجتمع عمرانى مثالى متكامل الخدمات فى مدينتى يستوعب 600 ألف نسمة فى 120 ألف وحدة سكنية عند اكتمال مراحله‪.‬‬‬

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> ومن جانبه قال المهندس تامر جاد الله رئيس وحدة أعمال الشركات والمؤسسات بالشركة المصرية للاتصالات إن الاتفاقية تهدف فى الأساس إلى بناء شبكة اتصالات متكاملة عبر تكنولوجيا الألياف الضوئية المتقدمة فهى من أهم الأدوات التى تتيح تأمين المدينة بأحدث نظم المراقبة وتستخدم لتحسين سبل الاتصالات وتمكن المستخدمين من الاستعانة بخدمات متطورة مثل خدمات‪ “Triple Play “‬ والتى تشمل التليفزيون التفاعلى عبر الإنترنت، وكذلك خدمات الاتصال بالفيديو والاتصالات الصوتية عالية الجودة والإنترنت السريع‪. ‬

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> كما أضاف أن المشروع سيتم تنفيذه على عدة مراحل، لبناء شبكة تتيح خدمات الصوت والصورة والبيانات مع تقديم التطبيقات الترفيهية والدعائية والأمنية، بالإضافة إلى خدمات الانترنت المتطورة من شركة تى إى داتا، والتى تعد أفضل مزود لخدمات الإنترنت فائق السرعة فى مصر وأكد جاد الله أن هناك عدد من الخدمات فى طريقها للطرح قريبا لكافة سكان "مدينتى‪".‬‬‬

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