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الاتحاد الأوروبى يرصد تحسين بلغاريا حالة مخيمات اللاجئين السوريين

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الاتحاد الأوروبى يرصد تحسين بلغاريا حالة مخيمات اللاجئين السوريين الاتحاد الأوروبى يرصد تحسين بلغاريا حالة مخيمات اللاجئين السوريين

قال وفد من البرلمان الأوروبى، اليوم الأربعاء، إن البلغارية قامت بتحسين حالة مخيمات اللاجئين السوريين الفارين من الحرب الأهلية بشكل أساسى، وذكرت وكالة (بى.تى.إيه) للأنباء أن لجنة الحريات المدنية والعدالة والشئون الداخلية تزور بلغاريا منذ أول أمس الاثنين لتقييم الوضع فى المخيمات.

وواجهت بلغاريا انتقادا دوليا بسبب الظروف السيئة فى المخيمات، ولكن أصغر دولة فى الاتحاد الأوروبى قالت إنها تشهد تكدسا لإعداد اللاجئين وتناضل من أجل مساعدتهم، ويسلك السوريون طريقهم نحو بلغاريا عبر تركيا ويواجهون نقصا فى الغذاء والتدفئة والمأوى والرعاية الصحية فى مراكز الاستقبال، حسبما قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين.

وتستضيف بلغاريا حوالى 12 ألف لاجئ معظمهم من سورية، بينما يوجد آخرون من أفغانستان وبعض مناطق الصراع فى الشرق الأوسط، وفى نوفمبر الماضى، دعا المفوض السامى لشئون اللاجئين، أنطونيو جوتيريس، باقى دول أوروبا لمساعدة بلغاريا فى إبقاء الباب مفتوحا أمام اللاجئين السوريين عوضا عن إعادتهم إلى نقطة الدخول، وعادة ما تكون بلغاريا واليونان.

وقال جوتيريس بعدما التقى لاجئين سوريين فى مركز استقبال فراجديبرا فى ضواحى العاصمة البلغارية صوفيا "لا يمكن أن ننسى أن هولاء الناس قد عانوا بشكل كبير وغير مقبول إجمالا أن يواجهوا المعاناة عندما يصلون إلى الاتحاد الأوروبى"، وفى أكتوبر بدأت بلغاريا بناء سياج بطول 30 كلم على طول الحدود مع تركيا، جارتها الشمالية، فى محاولة للحد من تدفق اللاجئين.

وفى نوفمبر منحت المفوضية الأوروبية بلغاريا 6ر5 مليون يورو مساعدة طارئة لضمان مواجهة أفضل لمواجهة طالبى اللجوء، وأجبر الصراع فى سوريا الذى بدأ فى مارس 2011 حوالى 2.4 مليون شخص للهرب من البلاد، بينما نزح حوالى 5ر6 مليون شخص داخليا، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

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