كرة يد – مصر تسحق المغرب وتقترب من المونديال

وضع المنتخب المصري لكرة اليد قدما في كأس العالم 2015 بعد أن صعد لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في الجزائر بالتغلب على المغرب 24-15.

وتحتاج مصر للتغلب على تونس في مباراة نصف النهائي لضمان الصعود أو انتظار لعب مباراة تحديد المركز الثالث في حالة الخسارة.

وأنهى المنتخب المصري على أمال أسود الأطلسي في المباراة مبكرا بعد أن استطاع إنهاء الشوط الأول لصالحه بفارق 5 أهداف بنتيجة 10-5.

وفي الشوط الثاني فرض المنتخب المصري سيطرته التامة على المباراة مستغلا انهيار منتخب المغرب مع الدقائق الأخيرة ليوسع الفارق في النهاية إلى 9 أهداف بنتيجة 24-15.