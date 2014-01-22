6 أبريل الجبهة الديمقراطية بدمياط تطالب بإعادة هيكلة الداخلية وتعديل قانون التظاهر

كتب : سهاد الخضري الأربعاء 22-01-2014 20:28

تنظم حركة 6 أبريل الجهة الديمقراطية بدمياط، مظاهرة في الذكرى الثالثة لثورة ٢٥ يناير، في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم السبت المقبل، بميدان الحرية؛ للتأكيد على رفضها ترشيح أي عضو من أعضاء المؤسسة العسكرية في الانتخابات الرئاسية، مع دعوتها المؤسسة بالالتزام بتعهدها بعدم السعي للسلطة، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة بعد عودته لنفس الممارسات القمعية، ووضع ميثاق شرف إعلامي، وتفعيل منظومة العدالة الانتقالية بما يضمن المحاسبة والمصارحة ثم المصالحة وتعديل قانون التظاهر.