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منى زكى:أحببت فيلم”لامؤاخذة” لانة يحمل رسالة رائعة

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منى زكى:أحببت فيلم”لامؤاخذة” لانة يحمل رسالة رائعة منى زكى:أحببت فيلم”لامؤاخذة” لانة يحمل رسالة رائعة

أشادت الفنانة منى زكى بفيلم”لا مؤاخذة”للمؤلف والمخرج عمرو سلامة،وذلك بعد مشاهدتها له بالعرض الخاص الذى أقيم اليوم للفيلم فى مول العرب.

منى قالت .أحببت الفيلم جداً،لإنه رائع ،و يحمل رسالة رائعة .

يذكر إن فيلم “لامؤاخذة” من إخراج وتأليف عمرو سلامة، وأنتجته شركتا فيلم كلينك وThe Producers Films التي يديرها المنتج هاني أسامة، ويشارك في بطولة الفيلم النجمان كندة علوش وهاني عادل، مع الطفل أحمد داش،ويقوم الفنان أحمد حلمى بدور الراوى لاحداث العمل.

ويحكي الفيلم عن شخصية هاني عبد الله بيتر، وهو طفل تنقلب حياته رأساً على عقب بعد وفاة والده، واكتشاف والدته أنه ترك ديوناً كثيرة، فتضطر لنقل ابنها إلى مدرسة حكومية بعدما كان في مدرسة خاصة، ليواجه الطفل مأزق اختلاف الطبقات بين المدرستين، ويزداد الموقف تعقيداً عندما يُضطر لعدم الكشف عن ديانته المسيحية ,والاستسلام لفكرة زملائه ومدرسيه الذين لم يلحظوا اسمه كاملاً وظنوا أنه مسلم.

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