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القبض على مسجلى خطر فى الفيوم بحوزتهم كيلو هيروين

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القبض على مسجلى خطر فى الفيوم بحوزتهم كيلو هيروين القبض على مسجلى خطر فى الفيوم بحوزتهم كيلو هيروين

أرشيفية‎

ألقت مباحث مركز أبشواى بالفيوم القبض على 2 من المسجلين خطر من قرية العجميين بحوزتهم كيلو هيرويين “بودرة ” .

 وكانت معلومات قد وردت للمقدم محمد حافظ الحنبولى رئيس مباحث مركز أبشواى عن قيام أحمد ا ل وشهرته ” فتله” من قرية العجميين بالإتجار فى المواد المخدرة “الهيرويين”، وأن هناك شخصين فى القرية لقوا مصرعهم بسبب جرعه زائدة .

وتم عرض المعلومات على اللواء الشافعى حسن مدير أمن الفيوم والذى قرر تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الشامى مدير المباحث .

وأكدت التحريات صحة المعلومات وتم إعداد حملة شارك فيها النقيب أحمد الهاين معاون مباحث مركز شرطة أبشواى وألقت القبض على المتهم وبحوزته كيلو هيرويين “بودره” وتبين أنه هارب من أحكام بالسجن 7 سنوات فى قضايا مخدرات وسلاح وأداب .

كما ألقت القبض على زميله هانى. م مسجل خطر والذى ضبط معه  كارنية مزور “موظف بمحكمة حلوان”، وأحيل المتهمان الى نيابة ابشواى التى تولت التحقيق.

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