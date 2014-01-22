برنت يرتفع فوق 107 دولارات مع تحسن توقعات نمو الطلب

ارتفع مزيج برنت فى التعاملات الآجلة متخطيًا 107 دولارات للبرميل، اليوم الأربعاء، بعدما أشارت تقارير إلى نمو الطلب العالمى بوتيرة أسرع هذا العام بفضل تسارع النمو الاقتصادى فى الدول الصناعية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الثلاثاء، إن النمو الاقتصادى سيمتص مزيدًا من الإمدادات حتى مع بلوغ إنتاج النفط الصخرى الأمريكى مستوى قياسيًا، وفى نفس اليوم رفع صندوق النقد الدولى توقعات النمو العالمى للمرة الأولى فى عامين قائلاً: إن الدول المتقدمة سترفع راية النمو التى كانت تحملها الأسواق الناشئة.

وارتفع برنت 37 سنتًا إلى 107.10 دولار للبرميل، وسجل برنت يوم الثلاثاء أعلى مستوى فى أسبوعين عند 108 دولارات، وأغلق مرتفعًا 38 سنتًا، وارتفع الخام الأمريكى 44 سنتًا إلى 95.41 دولار للبرميل، وكان سجل فى وقت سابق أعلى مستوى فى أسبوعين عند 95.49 دولار.

وقال مايكل مكارثى من سي.ام.سى ماركتس فى سيدنى "سيترجم تحسن الإنتاج الصناعى العالمى فى هيئة طلب أعلى على الطاقة، ومن المرجح أن تبقى العوامل الفنية وتحسن توقعات الطلب أسعار النفط مدعومة."

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