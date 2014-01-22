محافظ الدقهلية يشيد بجهود مديرية التموين فى التصدى للمخالفات

أ. ش.أ

أشاد المهندس عمرو الشوادفى، محافظ الدقهلية بالجهود المستمرة لمديرية التموين ومباحث التموين بسبب المرور المستمر وتكثيف الرقابة والتصدى لكافة أشكال المخالفات.

وأسفرت هذه الجهود خلال الشهر الحالى عن تحرير 28 محضراُ باجمالى مضبوطات قدرها 3480 لتر بنزين 80 بالإضافة إلى 566 أسطوانة بوتاجاز منزلى وكذلك 326 أسطوانة بوتجاز تجارى وذلك قبل تهريبها خارج نطاق المحافظة.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لضرورة وصول الدعم لمستحقيه ومنع تهريب المواد البترولية وتوافر كافة السلع للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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