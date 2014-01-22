برشلونة قد يستبعد من دوري الأبطال بسبب نيمار

بات برشلونة الإسباني مهددا بالعقاب بعد قبول دعوى اختلاس روسيل رئيس النادي لـ40 مليون يورو من صفقة نيمار الذي انضم للفريق الصيف الماضي من سانتوس البرازيلي.

وكان واحد من أعضاء مجلس إدارة برشلونة قد قدم مستندات تفيد بأن روسيل قد اختلس من صفقة نيمار التي كلفت برشلونة ما يقارب 90 مليون يورو على عكس ما كتب في العقد وهو 57.1 مليون يورو.

وكان برشلونة قد أكد أن صفقة نيمار كلفت النادي 57.1 فقط وهو ما تنفيه المستندات التي قدمها أحد أعضاء مجلس إدارة النادي والتي تؤكد حصول الشركة المالكة لحقوق نيمار على ما يقارب 40 مليون يورو.

وأشارت تقارير أن عقوبة برشلونة في حال ثبوت اختلاس رئيس ناديه للمبلغ قد تكون خصم نقاط من رصيده بالدوري وكذلك الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا أو فسخ عقد نيمار.