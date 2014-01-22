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لاعب وسط بايرن ميونيخ: مثلي الأعلى هو فرناندو توريس

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لاعب وسط بايرن ميونيخ: مثلي الأعلى هو فرناندو توريس لاعب وسط بايرن ميونيخ: مثلي الأعلى هو فرناندو توريس

مدريد، (إفي): قال لاعب وسط بايرن ميونخ، الإسباني خافي مارتينيز أن مثله الأعلى حينما أصبح بالغا كان هو مواطنه فرناندو توريس مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

في حين أنه في فترة الصغر كان يقتدي بالدراج ميجيل إندوارين ولاعب كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان.

وقال اللاعب في حوار مع موقع (بيوين) الالكتروني "لقد كنت محظوظا للغاية بمشاهدتي ميجل إندوراين وأنا أتقدم في السن، لأنه من مسقط رأسي في نافارا، وكنت فخورا للغاية به".

وأضاف مارتينيز "حينما فاز بطواف فرنسا للمرة الخامسة كان عمري خمس أو ست سنوات، ومنذ هذا الحين أصبح الرياضي المفضل بالنسبة لي".

وعن أوجه التشابه بين ناديه السابق أثلتيك بلباو والحالي بايرن ميونخ الألماني أشار إلى أن المناخ في كليهما "عائلي"، بشكل يجعل اللاعبين يشعرون كما لو كانوا في منزلهم، على حد تعبيره.

واعتبر مارتينيز من ناحية أخرى أن زميله في الفريق، الفرنسي فرانك ريبيري "من أسرع اللاعبين الموجودين على الساحة الكروية في الوقت الحالي".

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