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تياجو: بايرن وبرشلونة قادران على التتويج بأي بطولة

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تياجو: بايرن وبرشلونة قادران على التتويج بأي بطولة تياجو: بايرن وبرشلونة قادران على التتويج بأي بطولة

مدريد، (إفي): قال تياجو ألكانتارا، لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء إن فريقيه الحالي، والسابق، برشلونة الإسباني، "قادران دائما" على الفوز بأي بطولة، مشيرا إلى أن الدوري الألماني مختلف عن الليجا الإسبانية.

وتحدث لاعب الوسط الإسباني الدولي والبرازيلي الأصل في مقابلة مع موقع (بوين) للمراهنات عن مثله الأعلى في طفولته وعن ماضيه كلاعب في برشلونة، وذكرياته في ملاعب كرة القدم.

ويرى تياجو أن الاختلاف "الرئيسي" بين برشلونة وبايرن، إلى جانب أنهما فريقان كبيران في "بلدان مختلفان"، هو طريقة لعب كرة القدم، والتي يراها مختلفة في ألمانيا.

إلا أن وجه الشبه بين هذين الفريقين الكبيرين، بحسبه، هو أنهما "قادران دائما على الفوز بأي بطولة".

وعن أفضل هدف سجله، قال "بما أنني سجلت أهدافا قليلة فمن السهل الاختيار، كان هدفي مع منتخب إسبانيا في نهائي أمم أوروبا تحت 21 عاما الصيف الماضي الذي سجلته من منتصف الملعب".

أما بخصوص مثله الأعلى، قال "دائما والدي (مازينيو) كان مثلي الأعلى في المنزل وفي الملعب، لكن لو اخترت رياضيا سيكون مايكل جوردان" أسطورة كرة السلة الأمريكية.

وكان تياجو (22 عاما) قد انضم الصيف الماضي لصفوف بطل ألمانيا وأوروبا قادما من برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون يورو، ليعود للعمل تحت قيادة مدرب الفريق البافاري الحالي بيب جوارديولا كان قد دربه في البرسا.

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