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بدء العرض الخاص لفيلم “لامؤاخذة”

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بدء العرض الخاص لفيلم “لامؤاخذة” بدء العرض الخاص لفيلم “لامؤاخذة”

نظمت شركة “فيلم كلينك” العرض الخاص لفيلم “لامؤاخذه” بسينما “مول العرب” بمدينة 6 أكتوبر بحضور مخرج العمل عمرو سلامه وبطلة الفيلم كنده علوش .

كما حضر عدد من الشخصيات العامة السياسية والفنية أبرزهم الدكتور حسام بدراوي رئيس الحزب الوطني السابق والدكتور عز الدين شكري فشير مستشار رئيس الجمهورية والفنانة هند صبري والفنانة درة والفنانة بشرة والفنان ماجد المصري والمطرب أمير عيد والإعلامية ليليان داود .

وتدور أحداث الفيلم حول انتقاد السلبيات في طريقة التعامل بين الطلاب المسلمين والمسيحين في المدارس المصرية .

(المراسل : شمس الدين مرتضى)

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