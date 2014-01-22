بتكلفة 5 ملايين.. مركز طبي متخصص لزراعة الكلى بالإسماعيلية

كتب : نسرين المصري الأربعاء 22-01-2014 18:58

عقد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية، اليوم، اجتماعا لمناقشة إنشاء مركز متخصص لزراعة الكلى بالإسماعيلية، والذي يعتبر ثالث مركز متخصص على مستوى الجمهورية بعد مركزي القاهرة والمنصورة، والمقرر إقامته بالمستشفى التخصصي التابع لجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، بتكلفة نحو 5 ملايين جنيه.

ويخدم المركز محافظات القناة الثلاث، إضافة إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء ومحافظات شرق الدلتا، ويساهم إلى حد كبير في تخفيف العبء والمعاناة عن مرضى الكلى بالإقليم، ويتم بالتعاون والتنسيق التام مع كلية الطب بجامعة المنصورة ،ويجرى حاليا إعداد وتدريب عدد من الأطباء المتميزين لإعداد الكوادر الطبية المدربة على أعلى مستوى تقني، لتقديم خدمات زراعة الكلى بالمركز.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إعداد المركز وتجهيزه بالكوادر الطبية اللازمة للتشغيل خلال فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر على الأكثر.

يذكر أن الاجتماع كان بحضور محمد صالح السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور أمجد مطر رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة قناة السويس، والدكتور هشام الشناوي وكيل وزارة الصحة، والأستاذ الدكتور محمد صلاح خضر أستاذ أمراض الباطنة والكلى، والأستاذ الدكتور عادل البكري رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى الجامعة.