الإرهابية تعلن "النفير " والمظاهرات تبدأ من الجمعة حتى 11 فبراير

تحالف الاخوان يطالب بالاحتشاد في القاهرة ويترك قيادة الميدان للمتظاهرين

كتب : رجب المرشدي ولطفي سالمان الأربعاء 22-01-2014 19:10

أعلن تنظيم الاخوان حالة " النفير" بين اعضاءه بداية من غدا- الجمعة- وحتى إشعار آخر مع ضرورة الحشد لمظاهرات كبيرة في القاهرة والمحافظات

وأصدر التنظيم الإرهابي تعليمات لمسئولي المحافظات بالحشد للمظاهرات الذكرى الثالثة للثورة في كل ميادين المحافظات بالاضافة إلي مظاهرات طلاب الجامعات وخروجها في مسيرات خارج اسوار الجامعة. واصدر التنظيم الارهابي تعليمات لأقسام المرأة بالمحافظات للمشاركة في فعاليات يناير.

وأعلن تحالف الاخوان المشاركه في المظارهرات وطالب رجال الجيش والشرطة بعدم توجيه السلاح إلي المصريين.ودعا في بيان له أمس إلى المشاركة فيما أطلق عليه " الموجة الثورية الجامعة" وطالب بعدم التأخر عن الركب

مواصلا دعوته للتدخل في الشأن الدخلي بدعوة من أسماهم " شعوب العالم المتحضر، بالوقوف الإيجابي بجانب حرية الشعب المصري وإرادته"

وقال التحالف ان المظاهرات تبدأ من غدا الجمعة حتى 11 فبراير، على أن تبدأ الفعاليات بجمعة "التحدي الثوري" وطالب التحالف بالاحتشاد المهيب في القاهرة الكبري والتصعيد في جميع المحافظات

وقرر التحالف ترك إدارة الأرض للمتظارين وفق تطورات المشهد وطبيعته، سواء في التوقيتات او الأماكن أو طبيعة الحركة، بما يضمن تعظيم النتائج الإيجابية المرجوة، واستمرار الزخم الثوري على مدار الموجة الثورية.

وحدد شعارات المظاهرات "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية".. "يسقط يسقط حكم العسكر".. "يسقط النظام: عسكر قضاء إعلام".. "الشعب يريد إسقاط النظام" تحت شعار جامع هو "ثورة واحدة.. دم واحد.. قاتل واحد".

قال حسن عبد الحميد أحد شباب التنظيم الإخواني إن يوم 25 يناير المقبل تمهيدا لموجة ثورية جديدة، بعدما اعتذر التنظيم عن الأخطاء التي حدث دون قصد، مطالبا كل شباب القوى الثورية بالنزول جنبا إلى جانب مع الإخوان للوقوف ضد الحكومة الحالية.

وأشار إلى أن شباب التنظيم الإخواني عازمون على الثأر لقتل الإخوان في رابعة والنهضة من الداخلية والقوات المسلحة، مطالبا الجميع بالنزول دون تردد.