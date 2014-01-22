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الإسماعيلي يصرف 4 آلاف جنيه لكل لاعب للفوز على الزمالك

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الإسماعيلي يصرف 4 آلاف جنيه لكل لاعب للفوز على الزمالك الإسماعيلي يصرف 4 آلاف جنيه لكل لاعب للفوز على الزمالك

قال محمد أبو السعود رئيس النادى الإسماعيلى إن ناديه قرر رفع المكافآت الخاصة بالفوز في الدوري الممتاز.

وتابع لـFilGoal.com "ذلك يأتي فى ظل الأزمه الماليه الضخمة التى يعانى منها النادي بجانب ما تقوم بها بعض الجهات مثل التأمينات بالعمل على تجميد أرصدة النادى فى البنوك".

وأوضح "لماذا نفعل ذلك؟ لأن هناك رغبة لدنيا لاستمرار حماس اللاعبين وإقبالهم على التدريبات والمباريات ومواصلة الإنتصارات بحثا عن المنافسه وتحقيق بطولة".

هذا ويقوم اليوم النادى بصرف مكافأة الفوز على الزمالك والتى تقدر ب4 آلاف جنيه لكل لاعب طبقا للائحة الفريق.

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