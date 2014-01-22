"بدر الدين" تبدأ عمليات الحفر فى الصحراء الغربية فبرايل المقبل

بأستثمارات 4.3 مليون دولار تقريباً

كتب : شـادى أحمد الأربعاء 22-01-2014 16:54

قررت شركة بدر الدين البدء فى تنفيذ خطة الحفر للعام المالى الجارى 2013 ـ 2014 خلال شهر فبراير المقبل ، وذلك من اجل زيادة معدلات إنتاج الشركة من الزيت الخام والغاز الطبيعى لوضعه على معدلات الانتاج.

وتنوى الشركة حفر عدد 3 آبار إستكشافية وتنموية في منطقة امتياز الصحراء الغربية كجزء من خطة الاستكشاف للسنة المالية الجارية ، حيث سيتم حفر الابار على عمق مابين 12 قدم إلى 15 ألف قدم مكعب من الغاز ،فى حين يتم تنمية حقل البترول باستخدام جهاز الحفر التابع لصينو ثروة البترولية .

وتبلغ حجم إستثمارات الابار الجديدة التى تنوى الشركة حفرها 4.3 مليون دولار تقريباً تم إعتمادها من الهيئة المصرية العامة للبترول والشرك الاجنبى ، حيث ترغب الشركة فى زيادة معدلات إنتاجها إلى 2.330 مليون برميل بالاضافة إلى رفع معدلات إنتاج الغاز الطبيعى إلى 3.255 مليون قدم مكعب بنهاية العام الجارى.

ويذكر أن " بدر الدين" للبترول هي شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة رويال داتش شل الهولندية.