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الدولار يستقر فى البنوك ويتراجع فى السوق السوداء

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الدولار يستقر فى البنوك ويتراجع فى السوق السوداء الدولار يستقر فى البنوك ويتراجع فى السوق السوداء
«شيحة»: حالة تفاؤل بعد إقرار الدستور وانحسار الإرهاب والتصريحات الإيجابية لأوروبا وأمريكا

كتب : إسماعيل حماد وجهاد الطويل الأربعاء 22-01-2014 18:05

شهدت السوق الرسمية لصرف النقد الأجنبى استقراراً فى العملات الصعبة أمام الجنيه، بينما أظهرت تعاملات السوق السوداء تراجع الدولار 8 قروش منذ بداية الأسبوع الحالى، بسبب إقرار الدستور، وتراجع الطلب على العملة الأمريكية.

وسجل الدولار 696 قرشاً للشراء، و699 قرشاً للبيع بالبنوك وشركات الصرافة، وأكد متعاملون على الدولار لـ«الوطن» أن سعره وصل إلى مستوى 732 قرشاً بانخفاض 8 قروش منذ بداية الأسبوع الجارى، متوقعين استقرار سعر الصرف خلال الأيام المقبلة بدعم من انخفاض طلب المستوردين على العملة الأمريكية، بالإضافة إلى انخفاض مضاربات السوق السوداء.

من جهته، قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، إن بعض المصانع الصينية بدأت إجازة سنوية من منتصف يناير وحتى 10 فبراير المقبل، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على الدولار، لأن المنتجات الصينية تمثل نحو 60% من قائمة الفاتورة الاستيرادية، ما خفف الضغط على سوق العملة.

أضاف: «هناك تفاؤل كبير لدى المستوردين، خاصة بعد إقرار الدستور وانحسار الإرهاب والتصريحات الإيجابية لمسئولين بالاتحاد الأوروبى، والكونجرس الأمريكى تجاه ».

وأشار إلى أن البنك المركزى يحاول الحفاظ على سعر الصرف عند مستويات عادلة، بعد تقلص الفجوة بين فى البنوك وسعره فى السوق الموازية.

فيما قالت مصادر بالبنك المركزى إن السوق السوداء أصبحت هشة، وإن القطاع المصرفى يوفر التمويل اللازم لاستيراد السلع.

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