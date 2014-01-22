حسن البلام يشعل "إنستغرام" بحملة "تابعنا لكشف المنتحلين"

يتعرض العديد من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم بأسره لحملة شرسة من التشويه؛ وذلك من خلال بعض منتحلي صفاتهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ما يوقعهم في مأزق الشائعات تارة أو الأخبار المكذوبة تارة أخرى. ويبدو أن الفنان الكويتي حسن البلام قرّر بمعيّة زملائه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إطلاق حملة جديدة بعنوان "تابعنا لكشف المنتحلين لشخصيات الفنانين والإعلاميين"؛ وذلك بهدف تعريف الجمهور بالحسابات الرسمية لنجوم الساحة الفنية، حتى يتمّ كشف الأخرى المزيّفة.

وقد لاقت الحملة استحسان العديد من النجوم الشباب في الكويت، ومنهم الفنان خالد البريكي والفنان خالد أمين والإعلامي محمد الدغيشم وآخرون، فشرعوا في تبادل صور الحسابات الشخصية لزملائهم.

يذكر أن الفنان حسن البلام مشغول حالياً ببروفات مسرحية "عودة التجنيد"، من تأليف عبدالله الرميان وإخراج عبدالمحسن العمر، ابتداء من 30 الجاري على مسرح الدسمة، ومن بطولة: جمال الردهان، حسن البلام، عبدالمحسن العمر، فهد البناي، عبدالله الرميان، مبارك المانع، عبدالعزيز النصار، آلاء الهندي، فيصل بوغازي، ومجموعة أخرى من الشباب، وفرقة ستيج غروب، ومن إنتاج مؤسستي ستيج غروب وغولدن ثييتر.

وتشهد المسرحية التقاء النجمين جمال الردهان وحسن البلام مرة ثانية، بعد مشاركتهما السالفة في «مصاص الدماء 3». والعمل اجتماعي في إطار كوميديّ، يتناول موضوع التجنيد الإلزاميّ، وما يحمله من إيجابيات كثيرة تصبّ في مصلحة الجميع، فيما تتطرق إلى بعض الظواهر السلبية، جراء إلغاء التجنيد.

وكان حسن البلام شارك في رمضان الماضي مع العملاق عبدالحسين عبدالرضا والفنان السعودي ناصر القصبي في مسلسل «أبو الملايين»، وحاز أداؤه إعجاب النقاد والجمهور، كما أبهر المشاهدين بتقليده لعدد من الشخصيات في البرنامج الكوميدي «واي فاي2» الذي عرض على شاشة «أم بي سي».

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