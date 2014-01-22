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إجرءات مشددة لتأمين حفل حجازي متقال في الغردقة

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إجرءات مشددة لتأمين حفل حجازي متقال في الغردقة إجرءات مشددة لتأمين حفل حجازي متقال في الغردقة

لليوم الثالث على التوالي، تستمر فعاليات مهرجان الغردقة للأسبوع الثقافي الروسي في يوم شهد العديد من الفعاليات التي تقام للمرة الأولى على مارينا اليخوت، بدأت بأوركسترا روسية كاملة، قدّمت العديد من المقطوعات المميزة، بحضور محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، الذي صعد إلى المسرح بعد نهاية العزف للترحيب بالأوركستر وبجمهور المهرجان الذي يصل إلى الآلاف يومياً.

واستمرت الفعاليات بفقرة مميّزة لفرقة "كاميرا باند"، التي قدمت العديد من الأغنيات المميزة وسط تفاعل وهتاف جمهور الغردقة. ثم صعدت إلى المسرح سوسكا أوّل مطربة راب مصرية، ثمّ المطربة ريهام حلمي، التي كان لها حضور قويّ، خصوصاً بعد أن غنت "يا واد يا تقيل" للسندريلا سعاد حسني.

وبعد تأجيلٍ لمدّة يومين، حضر حجازي متقال ليحيي حفلات ثالث أيّام المهرجان، وسط تفاعل مميّز من الجمهور، كانت أغلبيته من الصعيد المصري، حيث نشأ متقال وإليه ينتمي.

وقد شهدت المارينا في هذا اليوم إجراءات أمنية شديدة لعدم حدوث أيّ انفلات من الجمهور، كما حدث في حفلة أمينة في اليوم الثاني من المهرجان، حيث انتشر الأمن في كلّ مكان وتمّت السيطرة على الجمهور بشكل تامّ.

من ناحيته، أكّد حجازي متقال أنّ غيابه عن حفلة الافتتاح يرجع إلى استعداده لحضور حلقة من برنامج "صولا"، ولكنّ بعض المشاكل هناك هي التي منعته من السفر للمشاركة في البرنامج، وحضر على الفور إلى الغردقة، حيث يستعدّ لإحياء حفل محافظة البحر الأحمر بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

 

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